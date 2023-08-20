За неделю мошенники обманули 235 жителей Красноярского края на 48 миллионов Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратура Красноярского края приводит традиционную статистику по мобильному мошенничеству за текущую неделю. Итак, по состоянию на 19 августа жертвами кибер-преступников стали 235 жителей края. Они перевели или передали мошенникам или их курьерам 48,3 миллиона рублей. Кто-то свои личные накопления, кто-то взял кредиты в банках или одолжил у друзей. Но факт остается фактом – несмотря на все предупреждения и разъяснительные мероприятия, люди ведутся на обман.

С начала года жертвами интернет-преступников стали 7349 жителей края, они наполнили карманы мошенников на 1 718 897 947 рублей. Но наверняка это не точная статистка, потерпевших может быть больше. Просто они еще не осознали, что аферисты их обокрали, и пока не написали заявление в полицию.