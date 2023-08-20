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НовостиПроисшествия20 августа 2023 6:26

За неделю мошенники обманули 235 жителей Красноярского края на 48 миллионов

Традиционную недельную сводку по мобильному мошенничеству привела прокуратура Красноярского края
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
За неделю мошенники обманули 235 жителей Красноярского края на 48 миллионов

За неделю мошенники обманули 235 жителей Красноярского края на 48 миллионов

Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратура Красноярского края приводит традиционную статистику по мобильному мошенничеству за текущую неделю. Итак, по состоянию на 19 августа жертвами кибер-преступников стали 235 жителей края. Они перевели или передали мошенникам или их курьерам 48,3 миллиона рублей. Кто-то свои личные накопления, кто-то взял кредиты в банках или одолжил у друзей. Но факт остается фактом – несмотря на все предупреждения и разъяснительные мероприятия, люди ведутся на обман.

С начала года жертвами интернет-преступников стали 7349 жителей края, они наполнили карманы мошенников на 1 718 897 947 рублей. Но наверняка это не точная статистка, потерпевших может быть больше. Просто они еще не осознали, что аферисты их обокрали, и пока не написали заявление в полицию.