В Туве перевернулась лодка с четырьмя людьми Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве перевернулась лодка-казанка, в которой находились четыре человека. Об этом сообщает МЧС республики. Предварительно известно, что ЧП произошло накануне днем, 19 августа. Лодка следовала по реке Большой Енисей в село Сыстыг-Хем Тоджинского района.

После того, как лодка опрокинулась, один человек выплыл самостоятельно на берег. Что стало с тремя остальными – неизвестно. Для поисковых работ на место происшествия выдвинулись два катера государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.

Нет пока ясности, кто находился в казанке – местные жители, или туристы. Были ли среди них дети? Были ли они одеты в спасательные жилеты? По какой причине лодка перевернулась? Ответы наверняка дадут правоохранители.