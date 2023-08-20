Участница конкурса «Минусинский помидор» обвинила организаторов в нечестности. Фото: сайт конкурса

Довольно странная ситуация сложилась вокруг конкурса «Минусинский помидор». Одна из его участников обвиняет организаторов в нечестности и предвзятости. Суть такова: в этом году решено провести два этапа конкурса. Первый – традиционный, в котором принимают участие садоводы и огородники из Минусинска и Минусинского района. Он, кстати, проходит сегодня, 20 августа, и вскоре станет известен результат – сколько весит томат-рекордсмен.

Но есть и другой этап конкурса в формате он-лайн, в нем могли принять участие жители всей России, но с условием, что должны вырастить помидоры официально зарегистрированных минусинских сортов. Нужно было снять видеоролик на полторы минуты, на нем взвесить готовый плод. Организаторы назвали победительницей жительницу Перми, ее помидор сорта «Минусинский крупный» весил 1212 граммов.

Жительница Красноярска Светлана Петреченко считает это нечестным. Ее богатырь потянул аж на 1714 граммов. Но организаторы отклонили его, указав, что «Бычий лоб» - это не минусинский сорт, он создан селекционерами агрофирмы «Сибирский Сад» в 2005 году. Участница же уверяет, что приобрела семена в минусинской семьи Щербининых, которые с этим сортом в 2010 году стали победителями и выиграли главный приз – автомобиль. Плюс "Бычий лоб" указан на сайте конкурса, как "сорт томата народной селекции из Минусинска".

Светлана Петриченко намерена из принципа идти до конца установить справедливость. Требует перепроверить результаты конкурса.

Что не так в условиях он-лайн конкурса? Может, условия прописаны не очень тщательно? Или кто-то на самом деле допустил неточность?