В Красноярске благоустроят смотровую площадку на Николаевской сопке у триколора

В Красноярске благоустроят смотровую площадку на Николаевской сопке Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске благоустроят смотровую площадку на Николаевской сопке, возле флагштока с триколором. Информацию об объявленном тендере появилась на сайте госзакупок. Заказчиком является КГКУ «Туристский информационный центр Красноярского края».

Согласно проекту, возле достопримечательности появится прогулочная площадка вокруг самого флагштока, оборудованная водоотводом. Установят информационный стенд. А для эстетического оформления высадят газоны и декоративные кустарники. А также обязательно освещение – светодиодная лента будет вмонтирована в ограждение.

Начальная цена госконтракта составляет 3,68 миллионов рублей. Торги состоятся 31 августа. А работы должны быть завершены до 20 ноября.