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НовостиПроисшествия19 августа 2023 10:13

В Хакасии из природного заказника «Позарым» спасли 49-летнего туриста

В Хакасии спасатели эвакуировали мужчину из очень труднодоступной местности. К нему прилетели на вертолете
Вячеслав КУИМОВ
Фото: МЧС России по Республике Хакасия

Фото: МЧС России по Республике Хакасия

В Хакасии из природного заказника «Позарым» спасли 49-летнего туриста. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Сигнал о помощи поступил еще 16 августа. В сообщении говорилось, что мужчина повредил ногу и не мог двигаться. Эвакуировать наземным транспортом пострадавшего не представлялось возможным из-за труднодоступной местности. Специалисты приняли решение применить авиацию, однако погода оказалась нелетной. В Таштыпском районе три дня шел дождь и бушевал ветер.

19 августа погода в Абакане позволила поднять вертолет в воздух, но в горах все еще было опасно. Пилотам пришлось преодолеть дождь, снег и нулевую видимость. Благодаря профессиональным действиям спасателей эвакуировать туриста удалось в кратчайшие сроки.