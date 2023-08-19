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НовостиОбщество19 августа 2023 9:11

В Красноярске ремонт моста на Брянской завершится на следующей неделе

С объекта уберут ограждения, и проезд будет открыт по всем четырем полосам
Вячеслав КУИМОВ
Фото: администрация города Красноярска

Фото: администрация города Красноярска

В Красноярске ремонт моста на улице Брянской (район дома 280а) завершится уже на следующей неделе. С объекта уберут все ограждения, и проезд откроют по четырем полосам. Об этом сообщает сайт администрации города.

Рабочим осталось установить деформационные швы и залить околошовное пространство. Напомним, что мост был перекрыт с 20 июля. Сейчас движение транспорта осуществляется только по двум полосам.

В 2023 году в краевой столице будет отремонтировано порядка 70 участков дорог.