В Красноярске ремонт моста на Брянской завершится на следующей неделе

Фото: администрация города Красноярска

В Красноярске ремонт моста на улице Брянской (район дома 280а) завершится уже на следующей неделе. С объекта уберут все ограждения, и проезд откроют по четырем полосам. Об этом сообщает сайт администрации города.

Рабочим осталось установить деформационные швы и залить околошовное пространство. Напомним, что мост был перекрыт с 20 июля. Сейчас движение транспорта осуществляется только по двум полосам.

В 2023 году в краевой столице будет отремонтировано порядка 70 участков дорог.