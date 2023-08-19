Фото: тг-канал «Красноярское метро»
18 августа в Красноярске ввели новые ограничения из-за строительства метро. Об этом сообщает тг-канал «Красноярское метро».
На месте будущей станции метро «Площадь Революции» идут работы, а поэтому в центре города произойдут следующие изменения:
- пешеходный переход напротив Центрального парка будет убран, ворота парка в этом месте закрыты (попасть в него можно со стороны улицы Горького, Дубровинского и «Луча»). Движение пешеходов вдоль забора на Карла Маркса ограничили;
- ограничено движение машин со стороны проспекта Мира в направлении Краевой библиотеки. Проход для пешеходов будет закрыт со стороны Карла Маркса (попасть туда можно с Мира);
- запрещена стоянка и остановка транспортных средств на улице Карла Маркса (участок от Горького до Дзержинского).
Фото: тг-канал «Красноярское метро»
Горожан просят обращать внимание на щиты с информацией.