Фото: тг-канал «Красноярское метро»

18 августа в Красноярске ввели новые ограничения из-за строительства метро. Об этом сообщает тг-канал «Красноярское метро».

На месте будущей станции метро «Площадь Революции» идут работы, а поэтому в центре города произойдут следующие изменения:

- пешеходный переход напротив Центрального парка будет убран, ворота парка в этом месте закрыты (попасть в него можно со стороны улицы Горького, Дубровинского и «Луча»). Движение пешеходов вдоль забора на Карла Маркса ограничили;

- ограничено движение машин со стороны проспекта Мира в направлении Краевой библиотеки. Проход для пешеходов будет закрыт со стороны Карла Маркса (попасть туда можно с Мира);

- запрещена стоянка и остановка транспортных средств на улице Карла Маркса (участок от Горького до Дзержинского).

Фото: тг-канал «Красноярское метро»

Горожан просят обращать внимание на щиты с информацией.