Авиарейсы из Красноярска в Хатангу откроются в сентябре

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Авиарейсы из Красноярска в Хатангу откроются уже с 14 сентября. Об этом сообщает сайт компании «КрасАвиа».

Рейс будет выполняться раз в неделю (по четвергам) на турбовинтовом самолете ATR-42. Стоимость билета в одну сторону - 19 тысяч рублей, а норма бесплатного провоза багажа - 23 килограмма вместе с 5 кг ручной клади. В региональной авиакомпании отметили, что других способов добраться до северного села, который расположен на Таймырском полуострове, «просто нет».

- Обеспечить транспортную доступность для всех жителей Красноярского края – наша прямая обязанность, – подчеркнул Андрей Егоров, генеральный директор «КрасАвии».