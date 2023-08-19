Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 августа 2023 5:24

На «Мининских столбах» в Красноярском крае обновили маркировку троп

Каждая тропа помечается отдельным цветом, чтобы не запутаться.
Вячеслав КУИМОВ
Скриншот: видео дирекции по ООПТ Красноярского края

Скриншот: видео дирекции по ООПТ Красноярского края

16 августа на «Мининских столбах» обновили маркировку туристических троп. Об этом рассказали в социальных сетях дирекции по ООПТ Красноярского края.

Маркировку в уникальном месте выполнили яркой краской – метки наносили на стволы деревьев и столбы. Отмечается, что каждая тропа помечается отдельным цветом. Это поможет посетителям памятника природы не запутаться.

Также сотрудники дирекции успели обновить информационный стенд и поставили стол с двумя лавками на входе. Помимо этого, участники акции обнаружили свежие следы медведя и краснокнижный вид лишайника – лобарию легочную.