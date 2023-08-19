Фото: МВД по Красноярскому плану

Житель Красноярского края вновь отправился в тюрьму за «прятки» от полиции. Об этом сегодня, 19 августа, рассказали в региональном МВД.

Осенью 2021 года житель Канского района вернулся из мест лишения свободы к своей сестре. Он должен был 8 лет «отмечаться» у участкового, а также никуда не выезжать. Но уже спустя год мужчина ушел из дома родственницы, так как ему не понравились ее нравоучения о ведении «порядочного образа жизни». Стражей порядка поднадзорник не проинформировал, а позже и вовсе стал игнорировать все явки. Правонарушителя объявили в розыск.

Мужчина знал, что ведутся его поиски. У него созрел «хитрый план»: кочевать по домам своих приятелей и случайных знакомых. Долго он там, конечно, не задерживался.

Однако полицейские все-таки смогли задержать разыскиваемого в одном из общежитий Канска. 38-летний злоумышленник пришел туда на застолье к очередному новому товарищу.

На «бегуна» было заведено уголовное дело по статье «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом ограничений». Он отправился в колонию строгого режима на 5 месяцев.