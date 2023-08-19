Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 августа 2023 3:40

В некоторые дома Центрального района Красноярска досрочно вернули горячую воду

СГК завершили гидравлические испытания теплосетей в части Центрального района
Вячеслав КУИМОВ
Фото: СГК Красноярский край

Фото: СГК Красноярский край

19 августа в некоторые дома Центрального района Красноярска досрочно вернули горячую воду. Об этом сообщают социальные сети СГК.

Компания частично завершила гидравлические испытания теплосетей. Это значит, что уже в 10:00 вода снова появилась в домах на Ады Лебедевой, Конституции СССР, Ленина, Марковского, Сурикова, Мира и других. Полный список можно посмотреть здесь.

- Управляющая компания или ответственный сотрудник административного здания должны открыть входные задвижки, — напомнили специалисты.