Фото: СГК Красноярский край

19 августа в некоторые дома Центрального района Красноярска досрочно вернули горячую воду. Об этом сообщают социальные сети СГК.

Компания частично завершила гидравлические испытания теплосетей. Это значит, что уже в 10:00 вода снова появилась в домах на Ады Лебедевой, Конституции СССР, Ленина, Марковского, Сурикова, Мира и других. Полный список можно посмотреть здесь.

- Управляющая компания или ответственный сотрудник административного здания должны открыть входные задвижки, — напомнили специалисты.