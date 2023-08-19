Вместо пельменей и сосисок: житель Красноярска хранил в морозильнике наркотики

Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярска хранил в своем морозильнике наркотики. Об этом сегодня, 19 августа, сообщила пресс-служба регионального МВД.

Сотрудники полиции получили информацию о противоправной деятельности 34-летнего мужчины и нагрянули к нему домой. При обыске стражи порядка обнаружили и изъяли куски темного вещества, бережно упакованные в маленький пакет. Позже криминалисты установили, что это был гашиш массой 15,73 грамма.

Задержанный признался, что купил его с целью дальнейшей продажи.

Было заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Теперь ближайшие 4 года мужчина проведет в колонии строгого режима.