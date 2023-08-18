В Красноярском крае набитый пассажирами автобус врезался в грузовик

Фото и видео: "ЧП Канск"

В Красноярском крае произошло ДТП между автобусом и грузовиком на 906 километре трассы «Сибирь». Междугородний автобус двигался из Красноярска в Нижний Ингаш – в этот момент внутри находились 50 пассажиров. В какой-то момент автобус «догнал» грузовик, двигавшийся по трассе в том же направлении.

От удара автобус оказался довольно сильно поврежден и перегородил трассу. Впрочем, из пассажиров в ЧП никто не пострадал, их всех пересадили на другой транспорт и отправили дальше по маршруту.