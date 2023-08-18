В Туве пьяный молодой человек без прав купил «ВАЗ» и устроил гонки с полицией

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В Туве полиции пришлось устроить погоню со стрельбой за автомобилем «ВАЗ 2110» по трассе Р-257 «Енисей». Изначально внимание полицейских привлекло отсутствие у машины регистрационного номера. Однако когда сотрудники попытались остановить авто, водитель дал по газам и попытался оторваться от преследования.

В ходе погони полицейским пришлось стрелять по колесам автомобиля: его владелец не собирался останавливаться и гнал по встречке, чудом избегая других машин. В итоге с простреленными колесами «ВАЗ» вылетел на обочину, после чего водитель попытался сбежать.

Полицейским удалось задержать и водителя и его пассажира. Оба были пьяны, вдобавок, у 21-летнего парня, который был за рулем, не оказалось прав. Выяснилось, что буквально накануне погони он купил «ВАЗ» в Кызыле за 60 тысяч рублей и поехал с приятелем в село Чаа-Холь.

В итоге машину отправили на штрафстоянку, а на водителя завели сразу несколько административных дел и отправили его под арест на 15 суток. Еще один штраф достался пассажиру за непристегнутый ремень.