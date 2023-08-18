Красноярский край включили в туристический проект «Императорский маршрут»

Фото: императорскиймаршрут.рф

Красноярский край станет новым участником проекта «Императорский маршрут». Он объединяет 26 регионов страны, в которых проходят выставки, связанные с историей российской императорской семьи Романовых. Красноярский край, по словам организаторов, имеет богатое историческое наследие, связанное с императорским домом, поэтому регион станет 27 субъектом, приглашенным в проект.

Статус города был присвоен Красноярску в 1960 году, это и один из старейших городов Сибири, а сегодня – один из самых современных и крупных. Еще немного интересных фактов: в том же 1690 году Сибирь окончательно вошла в состав Российской Империи. Нынешний Красноярск – столица Красноярского края, второго по величине региона России, чьи границы раскинулись от берегов Карского моря до границы с Монголией. Это важнейший транспортно-промышленный, культурный, научный, спортивный центр.

Подписание соглашения о включении края в «Императорский маршрут» состоится 26 августа в музее им. Сурикова. Сразу после этого там откроется выставка «Развитие железных дорог в России под покровительством Императорского Дома Романовых». Эта экспозиция побывает в нескольких регионах, перед Красноярском остановится в Чите и Иркутске.

– Информация, представленная на стендах, позволяет узнать о том, как проходило создание Великого Сибирского пути и как это повлияло на развитие территорий и освоение природных богатств, о грандиозных инженерных и социальных задачах, стоявших перед Российской Империей, и их успешном решении, позволившем в рекордные сроки создать Транссибирскую магистраль, – рассказали организаторы выставки.

Регулярное движение поездов по дороге между Ново-Николаевском (будущий Новосибирск) и Красноярском было открыто в 1898 году, а между Красноярском и Иркутском – после завершения строительства крупнейшего железнодорожного моста в Азии через Енисей в 1899 году. За строительство этого моста профессор Л.Д. Проскуряков был удостоен золотой медали на Всемирной выставке в Париже (1900 г).

Отметим, что выставку в музее Сурикова откроют врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков и председатель наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова. После Красноярска экспозиция проедет по другим городам Красноярского края.