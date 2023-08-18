В Красноярском крае семьи могут получить финансовую помощь к 1 сентября Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае семьи могут получить финансовую помощь на подготовку детей к 1 сентября. И не только многодетные, на социальные пособия вправе рассчитывать и семьи, где оба родителя – инвалиды (а в неполной семье – один родитель-инвалид).

В минсоцполитики края уточнили, что размеры выплаты зависят от территории проживания семьи. Например, для Красноярска и приравненных к нему территорий выплата в 2023 году составляет 2 600 рублей, а для Норильска – 3 600 рублей. Причем, если в семье несколько школьников, то выплата назначается на каждого из них. Получить ее можно раз в год, в любое время, но по понятным причинам родители делают это в августе.

Самый удобный способ обратиться за выплатой – это портал госуслуг Красноярского края. Также подать документы можно лично в МФЦ или территориальных отделениях социальной защиты населения по месту жительства.