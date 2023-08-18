Накануне 200-летнего юбилея Минусинск усиленными темпами очищают от мусора. Фото: прокуратура

В Минусинске сложилась аховая ситуация. Пока город усиленно готовился к юбилейным торжествам, во дворах росли горы мусора. Завтра, 19 августа, начнутся праздники, а сегодня, 18 августа, власти и коммунальщики пытаются навести порядок. По информации минэкологи края, в Минусинск направлена дополнительная спецтехника для сбора и вывоза отходов с территории города. Диспетчерские службы принимают звонки от жителей и оперативно передают информацию для координации маршрутов мусоровозов. Успеют до утра?

Напомним, что причиной мусорного коллапса стали проблемы с регоператором по вывозу отходов. Основной подрядчик с 25 июля приостановил деятельность по вывозу мусора в связи с огромной задолженностью перед ним. Размер суммы долга за три месяца достиг 46 миллионов рублей. Собственных и других привлекаемых сил властям города не хватало. Жители били тревогу, возмущались, звонили…

И не только минусинцы – зарастать отходами начали населенные пункты Минусинского, Ермаковского, Каратузского, Краснотуранского, Курагинского, Идринского и Шушенского районов. Только с 6 по 14 августа на территории города не исполнены 1073 заявки на сбор и вывоз отходов.

В прокуратуре края сообщили, что главе Минусинска и регоператору внесены представления, в отношении уже бывшего директора предприятия возбуждено административное дело за нарушение при обеспечении населения коммунальными услугами.