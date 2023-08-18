В Красноярске у онкоцентра построят пять 25-этажек с видом на Енисей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске возле онкологического центра планируют построить пять 25-этажных домов с видом на Енисей. Этот вопрос и в целом развитие жилого района «Иннокентьевский» обсудили депутаты городского Совета. Перед ними выступил и.о. руководителя департамента градостроительства Александр Навродский, который и рассказал подробности.

Площадь территории будущей застройки составил 11 гектаров, в пяти высотках будут жить более трех тысяч человек. Сроки реализации проекта – 8 лет. Придется снести частные дома и 24 аварийных двухэтажных старых домов. Однако здесь должны быть предусмотрены участки для двух социальных объектов – школы на 1100 мест и детского сада на 270 мест. Не считая спортивных объектов и культурно-досуговых учреждений, они также должны быть, сообщает Newslab.ru.