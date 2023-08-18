В Красноярском крае чиновник получал 10% «отката» с контрактов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кежемском районе осудили бывшего руководителя муниципального учреждения. Его признали виновным в получении взятки на 1,2 миллиона рублей, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры.

Подробности криминальной истории таковы. Начиная с 2019 года руководитель Службы муниципального заказа запросил у подрядчика, который должен был расчистить и подготовить стройплощадку под будущий спортивный комплекс, 200 тысяч рублей – за эти деньги он «подмахнул» нужный документ и подрядчик получил из бюджета свою оплату – 2 миллиона рублей.

Дальше – больше: в конце 2021 года осужденный уже за 1 миллион рублей «помог» директору фирмы и его субподрядчику заключить муниципальные контракты на 11,7 миллионов – на ремонт понтонной переправы через реку Кову. Хотя подрядчик не имел права это делать по условиям торгов. Интересно, что поймали взяточника с поличным в апреле 2023 года, когда он получал последние 100 тысяч рублей.

Вину он признал полностью, согласился сотрудничать, дал показания на всех фигурантов дела. Суд определил ему 4,5 года колонии, его взяли под стражу в зале суда. И плюс заплатит 2 миллиона рублей штрафа.