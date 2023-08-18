«Аэрофлот» возобновляет рейсы из Красноярска на остров Пхукет Фото: Мария ЛЕНЦ

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет рейсы из Красноярска на остров Пхукет. И не только Красноярска, но и Владивостока. И продажа билетов уже началась, сообщают Gornovosti со ссылкой на источник в авиакомпании.

Полеты будут выполняться два раза в неделю, количество рейсов определяет спрос сибиряков на отдых в жарких странах. Первый самолет отправится из красноярского аэропорта на курорты Таиланда уже 6 октября. Стоимость билетов начинается от 29,9 тысяч рублей, время в пути без пересадок – почти 7,5 часов.

Добавим, что ранее, в июле, стартовали регулярные рейсы «Аэрофлота» в столицу Тайского королевства - Бангкок - из Новосибирска, Владивостока, Иркутска и Красноярска, на Пхукет – из Новосибирска и Хабаровска.