В Красноярском крае медведица с двумя медвежатами напугали жителей села.Стоп-кадр видео

В Красноярском крае медведица с потомством напугала жителей села. Случилось это в районном центре Новобириллюсы, на одной из окраинных улиц, примыкающих к лесной зоне. Очевидцы сняли приход непрошенных гостей на видео и выложили в интернет.

Медведица привела двух малышей к людям, возможно – совсем молодая и еще неопытная. Сначала косолапая семейка показалась ночью 13 августа, затем утром 14 августа. На видео понятно, что от лая собак они кидаются прочь от двора до двора, затем вдоль по улице, шарахаются от встречной машины.

Одним словом, этот визит из леса напугал и местных жителей, которые пеняют властям, что те не контролируют ситуацию, и самих медведей. Во втором случае хочется надеяться, что хищники вернутся в лес подальше и будут обходить людей стороной.