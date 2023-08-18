В Красноярске с понедельника 21 августа закрывают пляж на острове Татышеве Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске завершается купальный сезон, а потому закрываются городские пляжи. В администрации Таташев-парка сообщили, что пляж на западной части острова, возле Октябрьского моста, заканчивает свою работу с понедельника 21 августа. Там закроется спасательный пункт, будут убраны туалетные кабины.

По словам директора Татышев-парка Михаила Ковтунова, доступ к пляжной зоне останется открытым, но зато появятся информационные знаки о запрете купания. Нужно учитывать, что желающие поплавать будут предоставлены сами себе. Поэтому осторожность, осторожность и еще раз осторожность.

Добвим, что пляжный сезон завершается и в других городах и районах края и в соседней Хакасии.