Сколько долг ни копи, а платить придётся!

Несмотря на то, что красноярские суды одно за одним принимают решения о взыскании долгов с неплательщиков за услугу по обращению с ТКО, желающие испытать судьбу и закон на прочность всё ещё находятся.

Например, за обслуживание трехэтажного офисного здания в Красноярске на ул. Мате Залки 30а площадью 1801 кв.м собственник и арендаторы накопили внушительный долг – 600 тысяч рублей. Причём путь к этому «накоплению» был весьма своеобразным. После того как нормативы для юридических лиц были пересмотрены, граждане решили, что просто не будут оплачивать услугу. И даже спрятали контейнер. После чего заключили договор со сторонней организацией на вывоз своих коммунальных отходов как некоммунальных.

Однако плату за обращение с твердыми коммунальными отходами им начисляли в соответствии с законодательством и по нормативу. Но вместо того, чтобы обратиться к регоператору и решить все вопросы конструктивным путём, должник продолжал играть в «прятки с мусором». В итоге – обращение в суд, решение в пользу регоператора и взыскание 600 тысяч задолженности плюс 150 тысяч судебных расходов. Указанная сумма уже списана со счета должника и поступила на счет КРК.

Таким же решением в пользу регионального оператора закончилось ещё одно недавнее судебное разбирательство с компанией «Гольдман Групп», куда входит сеть магазинов Мясничий, племзавод Таежный и другие коммерческие предприятия. С должника взыскано 696 тысяч рублей и 50 тысяч на судебные расходы.

Стоило ли пытаться обойти закон такой высокой, в прямом смысле слова, ценой – вопрос с однозначным ответом «нет». В «Красноярской рециклинговой компании» напоминают – все вопросы можно решить напрямую с региональным оператором. Должники по-прежнему могут обратиться в офис компании и обсудить возможность погашения долга без судов и дополнительных расходов.

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