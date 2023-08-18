Житель Тувы украл «айфон» за 100 тысяч в аэропорту Красноярска. Фото: МВД

В аэропорту Красноярска произошла кража: одна из пассажирок обратилась в линейный пункт полиции и сообщила, что у нее пропал дорогой «айфон» стоимостью 100 тысяч рублей. Вспомнила, что оставила его в аптечном пункте.

Аэропорт, если кто еще не знает, весь находится под наблюдением видеокамер. Так что все происходящее в терминале можно увидеть на записях. Транспортные полицейские так и поступили – так они узнали, что гаджет умыкнул мужчина, житель Республики Тыва, ранее судимый за кражу и грабеж, 35 лет. Вылетел в Петропавловск-Камчатский.

Пока подозреваемый находился в воздухе, на высоте 10 тысяч метров над землей, информацию о его «подвигах» передали в аэропорт пункта назначения. Когда он прилетел – его уже встречали камчатские полицейские. Ему грозит от двух до пяти лет.