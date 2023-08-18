В Зеленогорске полицейские задержали курьера мошенников прямо у банкомата. Стоп-кадр видео

В Зеленогорске сотрудники полиции задержали 22-летнего курьера мошенников в тот момент, когда он стоял у банкомата и переводил украденные у обманутых пожилых людей деньги своим работодателям – телефонным мошенникам.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, в понедельник 14 августа в дежурную часть обратилась 84-летняя женщина. И сообщила: ей позвонил неизвестный и по схеме «ваш родственник попал в ДТП», выманил у нее накопления в сумме 135 тысяч рублей. Взамен пообещал, что на «родственника» не заведут уголовное дело. Бабушка опомнилась и позвонила в полицию. Но она запомнила курьера и описала его. Через несколько часов другой звонок, от 96-летней женщины. Та передала курьеру 70 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска вскоре установили личность курьера-мошенника. Им оказался 22-летний молодой человек. После задержания он признался, что познакомился в интернете с девушкой, она предложила подработку. От него требовалось забирать деньги с определенных адресов и переводить на указанные счета. За каждого клиента ему обещали 2,5 % от переведенной суммы.