Красноярцев просят оказать помощь жителям пятиэтажки со сгоревшей крышей Фото: Юлия КОВАЛЬ

Красноярцев просят оказать посильную помощь жильцам пятиэтажки на Маяковского,13. Гуманитарную миссию организовала администрация Кировского района. Напомним, что 15 августа там произошел серьезный пожар – ранним утром загорелась кровля. Огонь охватил площадь 500 квадратных метров. Жильцы дома эвакуировались наспех, особенно туго пришлось квартирам на пятом этаже – они оказались наиболее всего залиты водой. Пострадали бытовая техника, личные вещи.

Крышу город отремонтирует, это понятно. Но многим нужна гуманитарная помощь. В администрации Кировского района указывают: требуются в первую очередь средства личной гигиены (полотенца, мыло, шампуни, зубные щетки и прочее), предметы бытовой химии – отмыть, отстирать загрязненные от копоти вещи и мебель. Продукты первой необходимости и посуда. Одноразовая – тоже подойдет.

Для сбора организованы два пункта гуманитарной помощи. Один на улице Семафорной, 401 – это комплексный центр социального обслуживания населения «Кировский». По будням с 9 до 18 часов, перерыв на обед с 13 до 14 часов. И второй пункт – на Красрабе, 120, на цокольном этаже в «Тотемке». Работает с 10.00 до 20.00 часов.