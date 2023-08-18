В Красноярском крае произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста

Фото: МВД по Красноярскому краю

18 августа в поселке Емельяново произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщают в МВД по Красноярскому краю.

Все произошло утром в районе дома на улице Московская, 309. По предварительной версии полиции, 66-летний водитель автомобиля УАЗ не уступил дорогу мотоциклу «Ямаха», которым управлял 36-летний мужчина. После удара спортбайк загорелся.

Фото: МВД по Красноярскому краю

Мотоциклист скончался на месте. Водитель внедорожника доставлен в больницу.

Фото: МВД по Красноярскому краю

Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.