В Красноярске строители школы в Северном спасли три манчжурских ореха. Фото: администрация города

В Красноярске в микрорайоне Метростроитель (в Северном) полным ходом идет строительство новой школы. Объект нужный, важный, долгожданный. Но вот беда – строителям пришлось вырубить несколько деревьев. Однако три манчжурских ореха нужно было сохранить любым способом – и они придумали, как. Дело в том, что это деревья особо ценной декоративной породы и в наших местах просто так не встречаются. Нужно очень постараться, чтобы саженцы прижились в городе.

Так что строителям респект. Кстати, после того, как школа будет готова, здесь высадят более 120 новых крупномерных деревьев, среди которых будут вязы и яблони. А также посадят декоративные кустарники и посеют свыше 11 тысяч квадратных метров газонов.

А администрации Красноярска добавили, что в настоящее время практически готова коробка здания, скоро начнется установка окон. С территории будущей школы вынесли теплотрассу.