В Красноярском крае с начала года 922 человека заболели описторхозом Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае с начала 2023 года зафиксировано 922 случая заболевания описторхозом. Главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев называет эту статистику тревожной.

Из 922 человек диагноз был поставлен 145 детям в возрасте от 6 до 14 лет и 9 ребятишкам в возрасте от 3 до 6 лет. Но в основном болеют описторхозом взрослые. Больше всего заболевших зафиксировано среди жителей Красноярска, Ачинска, Назарово, Ужурского района, Канска, Енисейского района, Норильска, Дивногорска и Боготола.

Описторхоз является самым распространенным и одним из наиболее опасных гельминтозов, передающихся через зараженную рыбу. На территории края есть природные очаги заражения – это река Чулым и ее притоки, входящие в Объ-Иртышский водный бассейн, в том числе Тюхтетский, Бирилюсский, Ачинский, Боготольский районы, города Ачинск и Боготол.

Коварство болезни заключается в том, что человек может долгое время не подозревать о том, что в его печени поселился опасный паразит.