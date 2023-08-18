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НовостиОбщество18 августа 2023 3:55

КрасЖД ограничит движение автотранспорта на 2-х переездах Березовского района

Это связано с проведением ремонтных работ
Вячеслав КУИМОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская железная дорога ограничит движение автотранспорта на 2-х переездах Березовского района в поселках Зыково и Маганск.

Неудобства продлятся ровно сутки – с 22:00 часов 21 августа до 22 августа. На этих переездах будут идти ремонтные работы. Водителей просят пользоваться объездами:

- в поселке Зыково можно проехать через Зыковский путепровод;

- в Маганске движение машин через переезд будет осуществляться по одной полосе в реверсивном режиме. Отмечается, что возможны непродолжительные закрытия.

Железнодорожники сделают временный настил для проезда автотранспорта оперативных служб.

- Приносим свои извинения за неудобства. Учитывайте эту информацию при планировании маршрута, — добавили в КрасЖД.