В Красноярске разбойник в один день напал на цветочный магазин и алкомаркет Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске разбойник (статус, доказанный в суде) в один день напал на две торговые точки. Сначала пришел в цветочный магазин, но розы и гвоздики его не интересовали: достал нож и предъявил продавцу – потребовал деньги. Перепуганная женщина, опасаясь за свою жизнь, выгребла из кассы все до копейки и протянула ему, там оказалось 23 тысячи рублей. Это было на улице Мичурина.

Затем опьяненный успехом, налетчик перебрался на другой берег и в Советском районе заявился в алкомаркет. Облокотившись на кассовую стойку, потребовал отдать ему все деньги. Но женщина-продавец оказалась не из робких. Тогда он схватил одной рукой бутылку вина, другой ножницы, лежавшие рядом. И снова повторил требования: деньги на стол. Продавец не смогла открыть кассовый ящик (замок якобы был неисправен). Разочарованный гражданин пошел вон, вместе с бутылкой вина и ножницами.

Вычислили его по камерам видеонаблюдения. Отметим, что произошло преступление в марте 2021 года, а приговор вынесли сейчас. И наказание рецидивисту составило 3,5 года условно.