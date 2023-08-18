В Красноярске благоустраивают лес в Студгородке и Академгородке. Фото: СФУ

В Красноярске начали благоустраивать лесную зону в Студгородке и Академгородке. Реализацией большого проекта занимается Сибирский федеральный университет. Территория благоустройства – уже сформированные пешеходные тропы и лыжные трассы, а это – 125 гектаров от библиотеки СФУ до лыжной базы в Студгородске и верхнего Академа.

Проектировщики учли все, что уже имеется. В первую очередь, полюбившиеся горожанам лесные тропинки. Из них две – самые главные. Одна – от корпуса СФУ до Академгородка. Вторая – от Студгородка до Академгородка вдоль улицы Киренского. На них уложат брусчатку и сделают отсыпку гравием. Установят освещение, урны и лавочки. Будут выделены и обустроены детские и спортивные площадки. А еще появится визит-центр, лыжная трасса и площадки для выгула собак.

Таким образом, территория станет еще одним городским экопарком. На реализацию проекта из бюджета выделено 150 миллионов рублей.