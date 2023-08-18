Жительница Ачинска получила 4 года за контрабанду таблеток для похудения. Фото: МВД

Жительница Ачинска получила 4 года за контрабанду и незаконный оборот сильнодействующих препаратов для похудения. Ей повезло – отбывать будет условно. В чем провинилась 64-летняя женщина перед законом, рассказали в пресс-службе краевой полиции.

Ачинка решила подзаработать и добавить к пенсии, кто-то, видимо, подсказал ей, что существуют сильнодействующие таблетки для похудения. Однако на территории России они запрещены в свободном обороте, поскольку содержат сибутрамин – препарат, имеющий сильные побочные эффекты и опасный для организма. Она нашла его в ближайшем зарубежье и с июня по октябрь 2020 года заказывала его.

Клиентками контрабандистки были посетительницы одного из фитнес-клубов Ачинска, которые стремились похудеть любым способом. Задержали обвиняемую в почтовом отделении, когда она получала очередную партию «товара» - посылку весом более 3,5 килограмма.