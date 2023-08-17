Минусинск утопает в мусоре из-за долгов властей перед оператором

Фото: прокуратура Красноярского края

В Минусинке начался мусорный коллапс из-за долгов перед оператором по вывозу мусора. Как сообщили в прокуратуре, власти задолжали за вывоз 46 миллионов рублей. Подрядчик прекратил работу, и ответственность за уборку легла на «Минусинское городское хозяйство», которое не успевает справляться с объемами мусора.

– Как следствие, горы мусора, антисанитария, зловония и многочисленные жалобы граждан. Только с 6 по 14 августа на территории города не исполнены 1073 заявки на сбор и вывоз отходов. Сбои в работе произошли также в Минусинском, Ермаковском, Каратузском, Краснотуранском, Курагинском, Идринском и Шушенском районах, – отметили в прокуратуре.

В ведомстве сообщили, что бывшего директора предприятия завели административное дело о нарушении нормативов обеспечения населения коммунальными услугами. Всю ситуацию поставили на особый контроль в прокуратуре.