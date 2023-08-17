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НовостиОбщество17 августа 2023 15:16

В мэрии Красноярска сменился глава департамента соцразвития

Пост займет бывшая пресс-секретарь Акбулатова
Никита ЖЕГЛОВ

В администрации Красноярска назначили нового главу департамента социального развития. Ведомство возглавила Евгения Юрьева (Цесарская). Одновременно с этим, она займет пост замглавы города по общественно-политической работе.

Отметим, что пост главы департамента соцразвития в Красноярске нестабилен: в июне на и.о. руководителя был назначен Андрей Сигида, который сменил Дениса Антонова. До Антонова пост главы департамента занимала Наталия Боброва – на нее завели уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

Добавим, что Цесарская работала пресс-секретарем Эдхама Акбулатова, когда тот возглавлял мэрию Красноярска. Также она работала в администрации Свердловского района.