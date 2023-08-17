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НовостиПроисшествия17 августа 2023 14:59

В Красноярском крае произошел разлив нефтепродуктов на северной реке

При разгрузке судна на реке Кочечум произошла утечка топлива - владельца корабля сейчас разыскивают
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: прокуратура Красноярского края

Фото: прокуратура Красноярского края

В Красноярске произошел разлив нефтепродуктов на реке Кочечум. Она пролегает на севере Красноярского края: ЧП произошло в границах поселка Тура. По предварительным данным, разлив случился при разгрузке судна.

– По инициативе прокуратуры усилен производственный контроль на водозаборе поселка ниже по течению реки с целью предотвращения попадания в него остатков ГСМ, – добавили в прокуратуре.

Сейчас на место выехал районный прокурор. Владелец судна, с которого, предположительно, произошел разлив, устанавливается.