В Туве в огромном лесном массиве пятые сутки ищут пропавшую пенсионерку

Фото и видео: МЧС Тувы

МЧС Тувы продолжает поиски пропавшей пенсионерки. 72-летняя женщина затерялась на станции «Тайга». На ее поиски сейчас брошены 74 человека.

– Для понимания масштабов операции: лесной массив, ограниченный трассой Р-257, населенными пунктами Ленинка, Сесерлиг составляет около 30 000 гектар, – отметили в МЧС Тувы.

Отметим, что поиски идут уже пятый день. Женщина с группой родственников вышла на сбор грибов и ягод, однако в какой-то момент пенсионерка затерялась и перестала отзываться. Сейчас поисками занимаются наземные группы при поддержке беспилотников и тепловизоров – среди поисковиков пожарные, спасатели, полиция и волонтеры.