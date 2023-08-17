В Туве после гибели подростка запретят участие в конных скачках детям до 18 лет

Фото: Владислав Ховалыг

В Туве запретят участие в конных скачках детям, которым не исполнилось 18 лет. Решение принял глава республики Владислав Ховалыг – об этом он объявил в соцсетях после того, как в больнице скончался 15-летний подросток, участвовавший в скачках во время национального праздника Наадым.

– Несмотря на то, что в Туве на законодательном уровне закреплены требования к безопасности наездников, фиксируются случаи травмирования детей. Поэтому принял решение, что с сегодняшнего дня до конных скачек будут допускать спортсменов старше 18 лет. Поручил региональному Минспорту и Федерации конного спорта начать в Туве подготовку жокеев. С будущего года к скачкам будем допускать спортсменов, прошедших подготовку. Даже если наездник с детства в седле, как многие сельские ребята, ему необходимо будет получить квалификацию, – заявил Ховалыг.

Глава Тувы также опубликовал соболезнования семье погибшего подростка и сообщил, что его близким окажут всю необходимую поддержку.