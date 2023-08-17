В Канске водитель почувствовал себя плохо, протаранил ларек и скончался за рулем

Фото и видео: "Лимон ТВ"

В Канске водитель устроил ДТП и скончался за рулем. По предварительной информации, мужчине стало плохо с сердцем: он медленно съехал с дороги на тротуар и врезался в ларек, торгующий сладостями возле ЦУМа.

Приехавшим на место медикам осталось лишь засвидетельствовать смерть водителя. Позже на место прибыли сотрудники полиции, тело мужчины увезли с места происшествия.

Отметим, что ДТП произошло буквально в паре метров от детского аттракциона. В этот момент там прогуливались родители с детьми: водитель только чудом ни на кого не наехал перед столкновением.