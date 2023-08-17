Упавший с лошади на скачках подросток скончался ночью в больнице Тувы

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В Туве скончался 15-летний подросток, который накануне упал с лошади во время скачек. Они проходили в местечке Тос-Булак, во время празднования национального праздника Наадым. Ребенок после падения впал в кому и в крайне тяжелом состоянии был доставлен в Республиканскую больницу №1.

Как сообщили в тувинском СК, в ночь на 17 августа мальчик умер в больнице. Причиной смерти стали тяжелые травмы головы, которые он получил во время падения.

Следователи завели уголовное дело о халатности, повлекшей смерть человека. Круг подозреваемых пока не называется, сейчас СК проводит следственные мероприятия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Также пока неясно, будет ли продолжать участвовать в скачках злополучная лошадь, с которой упал подросток.

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В Туве во время празднования национального праздника Наадым проводились конные скачки, на которых пострадал подросток. Республиканский минздрав подтвердил информацию: «Ребенок поступил в крайне тяжелом состоянии в Республиканскую больницу №1 после падения с лошади во время конных скачек. В настоящее время состояние несовершеннолетнего крайне тяжелое».