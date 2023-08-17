Кино в кармане: россияне предпочитают смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах на смартфонах

В России абоненты сотовой связи все чаще пользуются онлайн-кинотеатрами в своих смартфонах. Так, по данным аналитиков МегаФона, в первом полугодии 2023 года зафиксирован рост мобильного трафика видеосервисов и рост числа их пользователей. Кроме того, увеличилась и средняя сессия просмотра.

Если сравнить эти данные с первым полугодием прошлого года, то киноманы стали больше времени проводить за просмотром видеоконтента: средняя продолжительность пользовательской сессии на мобильных устройствах выросла на 4% и составила более получаса. Другим показателем растущей популярности видеосервисов в мобильном формате стал рост количества активных приложений у пользователей: за первые шесть месяцев этого года на одного фаната онлайн-кино пришлось в среднем более двух видеосервисов. Потребители все реже выбирают только один видеосервис для просмотра, предпочитая переключаться между платформами. Количество абонентов с одним приложением онлайн-кинотеатра сокращается, при этом растет доля тех, кто предпочитает от двух до четырех видеосервисов (почти половина от всех пользователей).

Интересное наблюдение аналитиков: пользователи чаще всего смотрят онлайн-кинотеатры в четверг и воскресенье, именно в эти дни трафик значительно возрастает. Если говорить об интересе к онлайн-кинотеатрам в рамках полугода, то здесь все очевидно: пик активности приходится на январские и майские праздники, а спад – на вторую половину апреля. Наиболее активно росла доля пользователей возрастной категории 25-35 лет (в январе-июне 2023 года их доля достигла 50%), доля зрителей возрастом 17-25 лет за год не изменилась и составила 26% в общей доле зрителей. А вот аудитория старше 35 лет стала меньше смотреть онлайн-кинотеатры.