В Красноярске дорожники готовятся к осеннему режиму работы

Специалисты Центра организации дорожного движения за работой. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В Красноярске дорожная обстановка в конце августа-сентябре в связи с ремонтом дорог и возвращением горожан из отпусков может стать более напряженной.

- Сезон дорожных ремонтов еще не завершен. На сегодняшний день полностью выполнены 32 объекта, на 33 объектах достаточно высокая степень готовности. Планируется, что до 1-15 сентября работы там будут завершены, - сообщил заместитель главы города-руководитель департамента городского хозяйства Юрия Савин. – Также в ближайшее время подрядчики зайдут еще на 7 участков дорог, на которые по инициативе руководителя региона было выделено дополнительное финансирование. Конечно, все мы привыкли летом ездить по относительно свободным дорогам. Но нужно учитывать, что строительный сезон у нас достаточно короткий, мы вынуждены работать и в вечернее время, и в часы пик, и даже ночью. Поэтому просьба ко всем горожанам с пониманием отнестись к ситуации.

Чтобы уменьшить неудобства горожан, уже сейчас в центре организации дорожного движения проводится работа по регулированию транспортных потоков.

- Специалисты Центра в онлайн-режиме наблюдают за дорожно-траспотной сиуацие. При необходимости принимают меры по урегулированию транспортного потока путем перевода работы светофоров в ручной режим. То есть дежурный может оперативно принять решение об увеличении длительности разрешающего сигнала для одного из направлений без ущерба для других, - пояснил начальник отдела мониторинга пропускной способности и безопасности дорожного движения МКУ «УДИБ» Роман Васильев.

Конечно, нужно понимать, что принимаемые меры не приведут к полной ликвидации заторов и свободному движению, особенно на участках ремонта. Тем не менее, будет предпринято все возможное для эффективного регулирования трафика. Автомобилистов просят отнестись к ситуации с пониманием, перестроиться на осенний трафик городского движения, учитывать дорожную обстановку и рассчитывать дополнительное время в пути.

- Выделение дополнительных более 500 млн рублей на капитальный ремонт означает, что мы получим семь новых объектов, - говорит депутат Горсовета Вячеслав Дюков. – Да, это повлечет за собой ограничение движения, это неизбежная ситуация. Но ее можно потерпеть ради того, чтобы в будущем мы могли по этим участкам дорог несколько лет передвигаться и безопасно, и комфортно.