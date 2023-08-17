В Ачинске задержали вероятного участника ОПГ Ярослава Малиновского

Скриншот: видео МВД по Красноярскому краю

17 августа в Ачинске задержали вероятного участника преступной группировки Ярослава Малиновского. Об этом сообщают в МВД по Красноярскому краю.

В январе 2020 года в дежурную часть поступила информация о том, что на улице 78 Добровольческой Бригады Красноярска группа неизвестных совершила разбойное нападение на 53-летнего бизнесмена. Преступники избили предпринимателя, а после этого похитили у него один миллион рублей. Также они избили охранника и компаньона, которые сопровождали потерпевшего.

Сегодня 28-летнего участника этого дерзкого нападения задержали на железнодорожном вокзале.

На злоумышленника было заведено уголовное дело по статье «Разбой».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Красноярске на сбежавшего главу ОПГ завели дело за вымогательство 25 миллионов

Объявленный в международный розыск 34-летний глава красноярской организованной преступной группировки Ярослав Малиновский стал фигурантом нового уголовного дела – это подозревают в вымогательстве в особо крупном размере на 25 миллионов рублей. (подробнее)