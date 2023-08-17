В Туве погиб 15-летний подросток, который упал с лошади на скачках

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В Туве погиб 15-летний подросток, который 13 августа упал с лошади на скачках по случаю праздника Наадым. Свои соболезнования семье ребенка выразил Владислав Ховалыг, глава республики.

Медики несколько дней боролись за жизнь парня, но, к сожалению, спасти его не удалось. В правительстве Тувы начали разбор ситуации. Ховалыг также заявил, что теперь до конных скачек будут допускать спортсменов старше 18 лет. Приказ будет издан уже сегодня, 17 августа.

— Ограничения будут действовать до тех пор, пока мы не обеспечим безопасность при организации заездов, — добавил глава.