Фото: администрация Красноярска

Красноярские школы готовы к новому учебному году. Об этом сегодня, 17 августа, сообщает администрация города.

Комиссия уже проверила все 111 образовательных учреждений краевой столицы. Специалисты обращали внимание на состояние зданий, соблюдение требований безопасности и санитарных норм. Проблем не нашли, родители могут спокойно отправлять своих детей за знаниями.

1 сентября 2023 года за парты сядут более 141 тысячи учеников, из них около 15 тысяч – первоклассники.