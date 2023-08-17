«Он был очень радушным»: в зоне спецоперации погиб 29-летний житель Хакасии

Фото: администрация Абакана

1 августа в зоне спецоперации погиб 29-летний житель Хакасии. Об этом сообщает администрация Абакана.

Аймир Ахпашев родился 8 июля 1994 года. Он вырос в селе Бутрахты, Таштыпского района. В детстве Аймир всегда помогал отцу, после школы окончил Училище олимпийского резерва, а затем пошел на курсы сварщика. Мужчина успевал строить карьеру, воспитывать маленького сына, поддерживать жену и помогать родителям, к которым относился с большим уважением.

– Он был очень радушным. Всем помогал, и друзей у него очень много, — говорит Алефтина Анатольевна, его тетя.

Аймир Ахпашев погиб при выполнении боевого задания.

Прощание с бойцом пройдет 17 августа в ритуальном зале на улице Кожевенная, 34 (Абакан) с 15.00 до 16.00.

Прощание состоится и в Доме культуры села Бутрахты, Таштыпского района завтра, 18 августа, с 9:00 до 10:30.