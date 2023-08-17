Жюри приступило к оценке работ конкурса граффити «Сберечь планету»

36 работ в поступило в конкурсную комиссию Фестиваля граффити «Сберечь планету». Художники от 14 до 35 лет работали в четырех номинациях, представляющих стороны света: «Юг», «Север», «Восток», «Запад».

Эскизы, которые жюри отберет вместе с жителями города, будут нанесены на стены насосных станций в Ленинском и Свердловском районах Красноярска. Объектами выступят центральные тепловые пункты Сибирской генерирующей компании, которая является организатором конкурса. Фестиваль поддерживают фонды «Молодые Красноярскому краю» и «СУЭК-РЕГИОНАМ».

В начале сентября объекты инженерной инфраструктуры превратятся в объекты искусства — художники приступят к нанесению рисунков победителей. Сейчас прилегающую территорию приводят в порядок. Завершится Фестиваль праздниками во дворах с участием жителей и творческих коллективов, а также с конкурсами, призами и уникальными мастер-классами по граффити.