«Мог уснуть за рулем»: таксист из Красноярского края приговорен к 3 годам тюрьмы за смертельное ДТП

Фото: прокуратура Красноярского края
Молодой таксист из Красноярского края приговорен к 3 годам тюрьмы за смертельное ДТП в Козульском районе. Об этом сегодня, 17 августа, сообщает региональная прокуратура.
Все произошло еще 24 февраля 2022 года. 23-летний мужчина выполнял заказ через мобильное приложение. На «Тойоте Приус» он вез 32-летнюю женщину и ее 8-летнюю дочку из Ачинска в аэропорт Красноярска. Семья возвращалась в столицу со свадьбы родственников. Также в салоне автомобиля находилась 17-летняя знакомая молодого человека.
Таксист ехал с нарушением ПДД: он ехал со скоростью 78-90 км/ч. На улице уже было темно, а на проезжей части образовался снежный накат.
На 710 км автодороги «Сибирь» мужчина не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с грузовиком. Женщина-пассажир погибла на месте. Она была не пристегнута ремнями безопасности. Другие пассажиры получили тяжелые травмы. Водитель «Тойоты» серьезно не пострадал.
Таксист полностью признал свою вину. Он пояснил свидетелям, что перед поездкой мало спал.
Суд отправил виновного в колонию-поселение. Еще 2 года он не сможет управлять транспортными средствами. Помимо этого, мужчина должен заплатить 2 миллиона рублей родственникам девочки и ее погибшей матери.