«Мог уснуть за рулем»: таксист из Красноярского края приговорен к 3 годам тюрьмы за смертельное ДТП

Фото: прокуратура Красноярского края

Молодой таксист из Красноярского края приговорен к 3 годам тюрьмы за смертельное ДТП в Козульском районе. Об этом сегодня, 17 августа, сообщает региональная прокуратура.

Все произошло еще 24 февраля 2022 года. 23-летний мужчина выполнял заказ через мобильное приложение. На «‎Тойоте Приус» он вез 32-летнюю женщину и ее 8-летнюю дочку из Ачинска в аэропорт Красноярска. Семья возвращалась в столицу со свадьбы родственников. Также в салоне автомобиля находилась 17-летняя знакомая молодого человека.

Таксист ехал с нарушением ПДД: он ехал со скоростью 78-90 км/ч. На улице уже было темно, а на проезжей части образовался снежный накат.

На 710 км автодороги «Сибирь» мужчина не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с грузовиком. Женщина-пассажир погибла на месте. Она была не пристегнута ремнями безопасности. Другие пассажиры получили тяжелые травмы. Водитель «‎Тойоты» серьезно не пострадал.

Таксист полностью признал свою вину. Он пояснил свидетелям, что перед поездкой мало спал.

Суд отправил виновного в колонию-поселение. Еще 2 года он не сможет управлять транспортными средствами. Помимо этого, мужчина должен заплатить 2 миллиона рублей родственникам девочки и ее погибшей матери.