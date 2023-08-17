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НовостиСпорт17 августа 2023 2:35

В Красноярске на Центральном стадионе начали укладывать новый газон

Первый матч на новом газоне состоится уже в сентябре
Вячеслав КУИМОВ
Фото: министерство спорта Красноярского края

Фото: министерство спорта Красноярского края

16 августа в Красноярске на Центральном стадионе начали укладывать новый искусственный газон итальянского производства. Об этом сообщает министерство спорта по региону.

Работы планируют завершить до конца августа, после чего будет проведена сертификация покрытия.

Фото: министерство спорта Красноярского края

Фото: министерство спорта Красноярского края

По предварительным прогнозам, ФК «Енисей» сыграет первый матч на новом газоне уже 10 сентября. Красноярцам предстоит встретиться с «Родиной» из Москвы.

Фото: министерство спорта Красноярского края

Фото: министерство спорта Красноярского края

Ход работ проинспектировал Денис Петровский, и.о. министра спорта. Он отметил, что замена газона на стадионе преследует две задачи: улучшение качества покрытия для команды мастеров, а также возможность играть и тренироваться на новом покрытии воспитанникам детско-юношеских спортивных школ, представителям корпоративного и любительского спорта.