Пожар на складе в Норильске ликвидирован

Фото: МЧС по Красноярскому краю

Крупный пожар на заброшенном складе строительных материалов в Норильске ликвидирован в 8:10 утра. Об этом сегодня, 17 августа, сообщают в ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Напомним, что здание на улице Октябрьской загорелось 16 августа. Площадь пожара составила 1200 кв. м. К счастью, пострадавших нет.

На месте работали 38 человек и 13 единиц техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Норильске бушует крупный пожар на заброшенном складе пиломатериалов

Утром о ЧП оперативно доложил Дмитрий Карасев, глава северного города. В своем тг-канале он рассказал, что на улице Октябрьская горит склад с пиломатериалами. Площадь возгорания большая, но, к счастью, пострадавших нет. На месте работают пожарные, ситуация находится под контролем. (подробнее)